Vincent Bérubé joint le CA de la Fédération canadienne des municipalités

Le maire de La Pocatière Vincent Bérubé ajoute une corde à son arc en joignant le conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Le principal intéressé voit en cette nomination l’occasion de faire rayonner sa ville d’un océan à l’autre.

Cette nomination de Vincent Bérubé survient à la suite d’un appel de candidatures afin de pourvoir un poste de représentant du Québec d’une ville de moins de 20 000 habitants sur le conseil d’administration. Le maire a soumis sa candidature alors qu’il s’agit d’un mandat en cours d’une durée d’un an, qui pourrait ne pas être reconduit lors de la prochaine assemblée générale annuelle. « Une fois qu’on a mis un pied au CA, j’ose croire qu’il ne devrait pas y avoir trop d’opposition pour que je puisse continuer une année supplémentaire », dit-il, confiant.

Le rôle d’administrateur de Vincent Bérubé vient également avec d’autres responsabilités, dont celle d’être membre du Caucus régional du Québec, du Comité permanent des questions environnementales et du développement durable, du Comité permanent du développement socioéconomique, du Comité plénier, du Forum rural, et du Réseau francophone. Les réunions, qui se déroulent en ligne en français et en anglais, ne viennent pas avec une obligation de bilinguisme. « Je dirais même qu’on a une responsabilité de s’exprimer en français et de faire rayonner la langue française », enchaîne le maire.

Réseauter nationalement

Vincent Bérubé estime qu’en joignant le conseil d’administration de la FCM, il sera en mesure de faire rayonner La Pocatière sur la scène nationale, en plus de porter des messages propres aux petites villes de centralité comme la sienne, tout en représentant tout l’Est-du-Québec. « Il y a des enjeux qui sont purement provinciaux, mais d’autres sont de nature fédérale, et il est important de se faire entendre à tous les paliers gouvernementaux. »

Le conseil d’administration, composé de 74 membres de partout au Canada, se réunira en mai prochain à Toronto lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation. Vincent Bérubé y voit une belle occasion de réseauter avec les maires des plus grandes villes canadiennes et « d’apprendre d’eux au passage ».

Ce passage dans la Ville Reine sera aussi l’occasion pour le maire de La Pocatière de prendre part à un match des Blue Jays de Toronto, en guise de remerciement à sa fondation. Rappelons que la Jays Care Foundation a financé en 2021 la construction du nouveau terrain de baseball situé derrière l’école polyvalente de La Pocatière, à hauteur de 122 600 $. Ce terrain est depuis utilisé davantage par les jeunes du baseball mineur.