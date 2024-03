Vincent Paré-Morneau arrêté pour avoir proféré des menaces d’incendier un commerce

Le 28 février dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation, à son domicile de Saint-Pacôme, de Vincent Paré-Morneau, 30 ans, pour avoir proféré des menaces de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles d’un commerce du secteur de la 5e Rue Rouleau à La Pocatière.

Bien que ce soit la division des crimes majeurs de Rimouski qui ait enquêté dans ce dossier, et que l’individu aurait fait allusion dans ses menaces à l’histoire de l’incendie criminel ayant eu lieu le 10 février dernier au magasin Mastervape de la 10e Avenue Potvin à La Pocatière, il appert pourtant qu’il n’y a finalement pas de lien entre les deux. Vincent Paré-Morneau est connu des milieux policiers, et avait d’ailleurs été reconnu non criminellement responsable en 2013, à la suite d’une histoire où il avait menacé de mort son voisin en utilisant une hache. À la demande du juge de l’époque, il avait subi une évaluation psychiatrique.