Vingt-cinq marées pour le festival Chants de marins

Le festival Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli célébrera sa 25e traversée du 14 au 17 août 2025. Cet événement phare de la Côte-du-Sud, reconnu comme l’un des plus importants festivals maritimes de l’est du Canada, promet une édition mémorable en hommage à un quart de siècle de traditions, de musique et de culture maritime.

Le festival investira ainsi plusieurs lieux emblématiques de la municipalité, notamment le parc des Trois-Bérets, La Vigie et le quai de Saint-Jean-Port-Joli. La programmation mettra en vedette une vingtaine d’artistes, dont des groupes canadiens de rock celtique comme Derina Harvey Band et The Navigators, qui enflammeront la scène principale le week-end.

Le duo breton Landat & Moisson, le groupe français Les Fins de siècles, Vent d’orage, Déferlante, les Stompin’Trees, Pressgang Mutiny de Toronto, et Brise-glace, un incontournable du festival, seront également de la partie. Les fameux jams de fin de soirée réuniront tous les artistes invités jusqu’aux petites heures du matin.

Dominique Fils-Aimé au lever du soleil

Moment fort du festival, la talentueuse auteure-compositrice-interprète québécoise Dominique Fils-Aimé, lauréate de deux prix JUNO, présentera son nouveau spectacle sur le quai de Saint-Jean-Port-Joli au lever du soleil, le dimanche 17 août à 5 h. Sa présence magnétique entraînera ainsi les spectateurs dans un voyage transcendant dès les premières lueurs du jour.

Activités pour tous les goûts

Le festival proposera une multitude d’activités : ateliers de dégustation de rhum, ateliers de nœuds marins, conférences par l’équipage du bateau ÉcoMaris, et atelier de chants marins avec Sean Dagher, la voix du jeu vidéo Assassin’s Creed – Black Flag. Les plus jeunes pourront profiter de la zone familiale avec des matinées-spectacle du duo de cirque Les Mécanos, une chasse au trésor de Fabula et la Grande mascarade, et un grand rassemblement d’art de rue animé par le Mississippi Sound System.

Une célébration du patrimoine maritime

Le festival Chants de marins met à l’honneur le patrimoine maritime et le fleuve Saint-Laurent, berceau du Québec. Les festivaliers pourront également assister à des régates amicales, visiter le marché portuaire avec plus de 20 exposants, et participer à des activités nautiques. Le Musée maritime du Québec offrira une entrée gratuite à tous les détenteurs d’un laissez-passer du festival.

Les passes journalières et le passeport week-end, donnant accès à tous les spectacles et à une admission gratuite au Musée maritime du Québec, sont déjà en vente sur le site officiel du festival : chantsmarins.com.

Ceux qui souhaitent s’impliquer peuvent devenir bénévoles en s’inscrivant sur le site du festival. Les bénévoles sont essentiels au bon déroulement de l’événement, et peuvent choisir parmi plusieurs départements selon leurs intérêts.