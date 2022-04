Visite 360º des nouveaux bureaux municipaux

Installée dans l’ancien presbytère depuis un an, l’équipe municipale, déçue de ne pouvoir tenir d’inauguration officielle avec portes ouvertes en raison de la pandémie qui perdure, offre plutôt une visite virtuelle 360º de ses nouveaux bureaux. Le presbytère, officiellement acquis par la Ville des mains de la Fabrique en novembre 2015, conserve ainsi sa vocation publique, au service de la communauté pascalienne.

« Nous avions la volonté de préserver le bâtiment pour qu’il puisse continuer d’accueillir les Pascaliens, mentionne Solange Moreau, mairesse. Ça fait déjà un an qu’on a hâte de les accueillir, mais compte tenu de la configuration des lieux et des mesures sanitaires et de distanciation, le nouvel hôtel de ville est actuellement plus ou moins adapté à la tenue d’un événement public… La visite 360º nous permet de présenter à toutes et à tous ce lieu précieux de la ville et de partager avec notre communauté notre joie d’offrir une seconde vie à un immeuble témoin de l’histoire et du patrimoine de la ville. »