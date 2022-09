Visite des installations de Total Fabrication et Initiation à la mycologie

L’ADAUQAR débute ses activités dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent avec une visite des installations de Total Fabrication à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le mardi 20 septembre à 13 h 30, tandis qu’une activité de formation intitulée « Initiation à la mycologie » avec Fernand Gagné débutera le vendredi 16 septembre à 13 h 30.

Installations de Total Fabrication

Total Fabrication Inc. est un fabricant de produits d’entretien efficaces et écologiques privilégiant le partenariat et offrant des concepts et services clés en main. C’est aussi la première entreprise certifiée engagement climat par Ecocert au Canada. Cette activité est gratuite pour les membres de l’ADAUQAR, mais l’inscription est obligatoire.

Formation « Initiation à la mycologie »

Cette formation s’adresse aux personnes qui ont peu ou pas de connaissances sur le sujet. Le monde des champignons est vaste et difficile. Cela exige des bases solides pour amener des non-initiés à être capables de pratiquer cette activité avec plaisir et en toute sécurité. À la suite de cette initiation, les participants connaîtront les grands groupes de champignons et seront capables d’utiliser un volume de vulgarisation et pourront distinguer des espèces comestibles communes. Fernand Gagné est un enseignant retraité en biologie qui a remporté plusieurs prix et distinctions. La formation débute le vendredi 16 septembre à 13 h 30 et dure cinq semaines à raison de 2 h/sem.

Pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces activités, on peut communiquer avec Martine Canuel au 1 800 511-3382, poste 1661, ou par courriel à info@adauqar.ca. La programmation complète de l’automne est disponible sur le site Internet à www.adauqar.ca.

Source : L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR)