Vol de données personnelles chez Ticketmaster

Si vous avez acheté des billets de spectacles en ligne chez Ticketmaster, vos données personnelles pourraient être en danger. L’entreprise a récemment découvert qu’une tierce partie non autorisée a accédé à plusieurs renseignements importants vous concernant.

L’enquête indique que les activités non autorisées ont eu lieu entre le 2 avril et le 18 mai 2024. La tierce partie non autorisée pourrait avoir récupéré certains renseignements personnels tels que votre nom, vos coordonnées de base et les données de vos cartes de paiement, incluant le numéro crypté de la carte de crédit ou de débit et sa date d’expiration.

Ticketmaster affirme que plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité des systèmes et des données des clients, y compris la rotation des mots de passe de tous les comptes liés à la base de données affectée, l’évaluation des autorisations d’accès et la mise en œuvre de mécanismes de signalement renforcés dans l’environnement concerné.

Ce que vous pouvez faire

Il est recommandé de rester vigilants et de prendre des mesures pour se protéger contre le vol d’identité et la fraude et changer vos mots de passe. Surveillez vos comptes bancaires et vos relevés de compte, ainsi que la demande de rapports de crédit gratuits pour détecter toute activité suspecte.

Par mesure de précaution, Ticketmaster offre un an de surveillance du crédit ou de protection de l’identité avec TransUnion of Canada, sans frais pour les clients. Le service de surveillance de l’identité recherchera les données personnelles sur le web caché et enverra des alertes pendant un an à compter de la date d’inscription si des informations personnelles identifiables sont trouvées en ligne.

Bien que votre compte Ticketmaster n’ait pas été affecté par l’incident, il est conseillé de rester vigilant face aux tentatives d’hameçonnage, notamment les courriels provenant d’expéditeurs inconnus ou au contenu inhabituel, ainsi que les demandes de renseignements personnels par téléphone.

Pour toute question ou préoccupation concernant cet incident, communiquez avec l’entreprise au 1 833 505-2930.

Source : Ticketmaster

Photo : Artur Shamsutdinov – Pixabay