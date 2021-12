Vulnérabilité : Le site web du Cégep de La Pocatière aussi suspendu

Comme plusieurs autres sites web publics, la découverte d’une vulnérabilité de sécurité et à la demande du Secrétariat du Conseil du trésor, le Cégep de La Pocatière a suspendu samedi, de façon préventive, plusieurs systèmes et services informatiques, dont le site Internet du Cégep.

« Nous travaillons activement afin d’en préserver leur intégrité. Il s’agit d’une mesure que nous devons suivre en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et, comme l’indique la procédure, nous nous sommes assurés de protéger nos systèmes et services en les fermant temporairement et à ne les ouvrir qu’une fois toutes les vérifications effectuées. Le tout rentre dans l’ordre progressivement et devrait être réglé d’ici quelques jours », a précisé Frédéric Busseau, coordonnateur du service des communications.

D’ici là, les étudiants et le personnel ont été avisés de la situation. Les cours ont lieu normalement.