Le plaisir ne manquait déjà pas lorsque les tout-petits du CPE La Farandole de La Pocatière participaient aux activités Grandir en nature initiées par COSMOSS Kamouraska et animées par leurs éducatrices à l’enfance à la Montagne du Collège. Grâce à l’une d’entre elles, qui a eu l’idée de bonifier ces sorties d’un côté éducatif adapté et développé par des étudiants en Techniques de bioécologie du Cégep de La Pocatière, le projet gagne aujourd’hui en maturité.

Grandir en nature s’adresse aux enfants d’âge préscolaire au sein des CPE ou des maternelles quatre ans du territoire. Dix classes participent au projet cette année, en plus des trois CPE du territoire — Saint-Alexandre, Saint-Pascal et La Pocatière. L’objectif est de permettre aux enfants de laisser libre cours à leur imagination dans un environnement non organisé et propice aux interactions avec les autres afin de stimuler, entre autres, leur volonté, leur confiance en soi et leur empathie.