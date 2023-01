« Parler du suicide sauve des vies », même au KRTB

La 33e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide se tiendra du 5 au 11 février 2023. L’équipe du Centre Prévention Suicide du KRTB a choisi de maintenir le slogan « Parler du suicide sauve des vies ».

Toujours aussi active et dynamique, l’équipe de l’organisme a prévu plusieurs actions sur le territoire du KRTB, en collaboration avec divers partenaires du milieu. Par exemple, les ateliers KODAK, destinés aux personnes aînées, seront offerts au Kamouraska, à Rivière-du-Loup et au Témiscouata. Quant aux personnes endeuillées par suicide, un envoi postal spécial leur sera expédié. Ce dernier leur permettra d’illuminer leur vie dans le ciel nocturne, à jamais ; d’autres détails suivront.

De plus, trois vidéos promotionnelles seront officiellement lancées lors de cette semaine, ciblant particulièrement les jeunes et leurs parents. L’épingle sur laquelle est inscrite « T’es important(e) pour moi » sera à nouveau distribuée. L’équipe du Centre Prévention Suicide du KRTB demeure disponible pour réaliser des sensibilisations, faire connaître les services et pour des entrevues.

N’hésitez pas à communiquer avec le Centre Prévention Suicide du KRTB pour de plus amples renseignements, au 418 862-9658, du lundi au vendredi de09h00 à 12 h, et de 13 h à 17 h, ou par courriel à info@cpsdukrtb.org. Il est également possible de contacter l’organisme par le biais de la page Facebook ou sur son compte Instagram.

Source : Centre Prévention Suicide du KRTB