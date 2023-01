La Pocatière : Déjà 50 % des unités réservées à la Résidence des Bâtisseurs

La Résidence des Bâtisseurs de La Pocatière, dont l’ouverture est prévue à l’été 2023, a déjà 50 % de ses unités réservées. Des retraités séduits par le projet en cours de construction, et qui avaient quitté la région faute d’une offre de service semblable à proximité, planifieraient même rentrer au Kamouraska pour y résider.

Les Résidences des Bâtisseurs se comptent au nombre de 22 à travers le Québec, dont une à Montmagny et une autre à Rivière-du-Loup. La résidence en construction à La Pocatière, un investissement de plus de 20 M$, consolidera la présence du groupe en Côte-du-Sud et au KRTB.

« Les gens entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pascal, et ceux dans l’axe de la 204 vers Saint-Pamphile, je dirais que c’est notre clientèle cible pour La Pocatière. Plus à l’ouest, les gens seront tournés plus naturellement vers Montmagny, et à l’est, vers notre résidence de Rivière-du-Loup. Mais il y a aussi beaucoup de gens anciennement de la région qui sont à Lévis ou à Québec qui planifient maintenant revenir “chez eux”, car on arrive avec une offre comme ils sont allés chercher en ville », résume Abraham Saucier, conseiller à la location.

Retraités actifs

Installé dans son bureau du Centre La Pocatière, qui reprend plusieurs des éléments qui se retrouveront dans les 199 unités de la future résidence — armoires de cuisine, douches, revêtements de planchers, etc. —, le conseiller à la location oriente depuis quelques mois les retraités en quête d’informations en fonction de leurs besoins. À son ouverture, la Résidence des Bâtisseurs de La Pocatière proposera des studios, des 3 ½ et des 4 ½. Une unité de soins ouvrira à l’hiver 2024.

« L’unité de soins ressemble aux services que nos aînés peuvent recevoir en CHSLD, et elle peut être intéressante pour les couples où l’un des deux conjoints nécessite plus d’assistance : chacun demeure sous le même toit aux Bâtisseurs, mais dans des appartements différents. Cette transition est beaucoup moins difficile pour des conjoints qui autrement se retrouveraient dans deux résidences différentes », résume Abraham Saucier.

La Résidence des Bâtisseurs cherche néanmoins à séduire davantage une clientèle de retraités actifs. Le succès de réservation des appartements 4 ½ en témoigne : seulement cinq des 43 unités sont toujours disponibles. « Beaucoup de nos clients vont quitter leur maison pour les Bâtisseurs. S’ils sont prêts à avoir moins d’entretien général à faire, ils ne sont pas encore rendus à sacrifier une pièce supplémentaire, qui peut servir de bureau ou de chambre pour accueillir la famille et les amis », explique le conseiller en location.

Cette vie active à la Résidence des Bâtisseurs vient également avec une panoplie d’infrastructures intérieures comme une piscine, un salon de billard, une salle de cinéma, une salle de conditionnement physique, une bibliothèque, un lieu de culte, et des jardins extérieurs avec jeux de pétanque. Ces commodités, qui s’ajoutent à une panoplie de services à la carte, comme celui de la restauration, viennent aussi avec un prix, plus accessible qu’on pourrait le croire, de l’avis d’Abraham Saucier. « Le crédit d’impôt du gouvernement du Québec pour le maintien à domicile des aînés peut aider à couvrir une partie des frais. Toutes les personnes de 70 ans et plus y ont droit, et le crédit est modulé selon leurs revenus. »

Un total de 50 personnes travaillera à la Résidence des Bâtisseurs de La Pocatière, une fois celle-ci ouverte. Une campagne massive de recrutement doit débuter sous peu.