L’entrepreneure et nutritionniste Julie Aubé relance les événements « Prenez le champ ! », une expérience agroalimentaire destinée au grand public.

La tenue des activités avait été mise sur pause pour deux ans en raison de la pandémie. Les regroupements étaient limités ces deux derniers étés.

Pour 2022, une douzaine d’événements au moins sont organisés, dont un au Kamouraska. Le but est de regrouper de 20 à 30 personnes maximum pour une expérience exclusive, qui a pour mission de tisser des liens entre mangeurs et agriculteurs dans un contexte de plaisir gourmand.

« Les producteurs n’ont pas toujours le temps de jaser avec une personne ou un couple pendant une heure ou une heure et demie. Le but est d’offrir des rencontres de qualité et les agriculteurs ont le goût de cela, mais n’ont pas toujours le temps au cas par cas », dit Julie Aubé, qui habite Saint-Roch-des-Aulnaies.

Ainsi on propose une activité qui a pour mission de donner du sens aux aliments avec une sortie qui sort de l’ordinaire. Deux arrêts sont proposés le 24 juillet pour l’événement au Kamouraska, à la ferme Pruchière de Saint-Pacôme et une visite-lunch à la boulangerie de Saint-Roch-des-Aulnaies. Une aventure est en développement pour septembre dans L’Islet, mettant en vedette les tomatillos.

Mangez local 2

Après son livre « Prenez le champ ! » publié en 2016 puis « Mangez local ! » en 2020, Julie Aubé ajoute un 3e ouvrage à sa collection avec « Mangez local 2 ! », publié à la fin mai par les Éditions de l’Homme.

Tout comme le volume 1, la seconde édition déborde de trucs, d’astuces, d’inspiration et de recettes 100 % locales pour mettre le territoire au menu au fil des mois et des saisons.

« Je n’avais pas dans l’idée de faire un deuxième tome lorsque j’ai écrit le premier, mais j’ai pris des notes des gens qui ont lu le premier et je récoltais des questions. J’ai donc accepté quand la maison d’édition m’a proposé un second », raconte l’auteure.

Une fois de plus, elle fait un tour du calendrier, mais en huit temps cette fois (temps des sucres, temps des vacances, etc.) et explore un peu plus les condiments avec par exemple des recettes de sauce piquante et de gingembre mariné. Le livre est disponible dans les librairies.