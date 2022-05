Une exposition sur les forges et les forgerons est à l’affiche au Musée de la mémoire vivante. Dans le cadre de celle-ci, grands et petits sont invités à venir travailler le métal en toute sécurité.

Connaissez-vous le métal repoussé ? C’est une technique de création artistique à la portée de tous que vous pourrez expérimenter en famille dans le hall du Musée.

L’activité a lieu le 5 juin à 14 h et est gratuite. Le matériel, c’est-à-dire une mince feuille de métal et l’outil de gravure, et des couleurs seront fournis par le Musée. Il sera possible de visiter toutes les expositions gratuitement ce dimanche 5 juin, de 10 h à 17 h.