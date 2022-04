Le musicien, compositeur, professeur et propriétaire du Studio Allegro de Saint-Pacôme, Martin Morais, a lancé, en compagnie d’un collaborateur de longue date, l’album « Tout est dit », maintenant disponible sur les plateformes habituelles.

Le musicien a collaboré à quelques reprises avec Vincent Bélanger depuis une quinzaine d’années. Ils ont entre autres composé ensemble et se retrouvent à l’occasion sur scène en interprétant du classique au jazz, en passant par de la musique du monde. Il s’agit toutefois d’un premier album ensemble.

Le premier opus a été lancé le 25 mars dernier au Salon de l’audio de Montréal. Pour l’occasion, le guitariste était en compagnie de Vincent Bélanger et de « Les Neuf de Montréal », un ensemble dirigé par ce dernier, formé de huit violoncellistes et un contrebassiste. « Je me sentais assis dans un diamant de violoncellistes. C’était tout un honneur », a-t-il résumé.