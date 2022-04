Lac de l’Est : La corporation réagit à la fermeture du camping

La décision du conseil municipal de fermer et de mettre à la porte les campeurs saisonniers du lac de l’Est est qualifiée de « dommage » par le président de la Corporation de développement qui gérait le camping. On refuse toutefois de prendre le blâme.

« Ce n’est pas facile à faire, il faut comprendre qu’on est que des bénévoles. Ce qui est clair, c’est que la Corporation a fait ses devoirs. On n’a pas fini de transférer les choses. C’est beaucoup plus long qu’on souhaiterait, mais je n’accepterai pas de blâme auprès de la Corporation. Certains membres du conseil municipal ont pensé que c’était facile de gérer un camping, de trouver de la main-d’œuvre, et tout. Probablement qu’ils se rendent à l’évidence que ce n’est pas si simple que ça », a dit Denis Lévesque, président.

Dans sa résolution, la Municipalité indique que « la marge de manœuvre est mince entre la fin du mandat de gestion de la Corporation de développement de Mont-Carmel (20 mars) et le début de la saison de camping (mi-mai) », que « le transfert de gestion survient au pire moment de l’année (hiver-printemps) ne permettant pas à l’administration municipale d’accéder physiquement au site, de dresser un inventaire des biens » et que « l’administration municipale a déployé des efforts titanesques pour exécuter le transfert de gestion au niveau fiscal et administratif, mais que des documents financiers, documents locatifs, des délivrances de permis et d’autres informations comptables indispensables sont toujours inaccessibles à ce jour ».