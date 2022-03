1 734 598 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier de Côte-du-Sud

La députée Marie-Eve Proulx annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, une aide financière de plus de 1 734 598 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier dans Côte-du-Sud, dont 1,1 M$ pour le Kamouraska et 495 000 $ pour L’Islet.

Cet investissement permettra notamment la restauration de bâtiments patrimoniaux, qu’ils soient de propriété privée ou municipale. En effet, les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) participantes pourront utiliser ces fonds pour restaurer des bâtiments patrimoniaux municipaux et offrir un soutien financier direct aux propriétaires d’immeubles patrimoniaux.

Source : Marie-Eve Proulx