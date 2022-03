Des terminaux mobiles pour aider les entreprises d’économie sociale

Des milliers de dollars sont investis pour fournir 25 terminaux mobiles, qui permettent de faire payer des gens avec des cartes de crédit ou de débit, aux organismes de la région de Montmagny et L’Islet.

Combien de fois un organisme, qui n’a pas nécessairement les moyens d’acheter ce genre d’appareil, a dû se buter à « je n’ai pas d’argent comptant sur moi ! », lors de salons ou d’activités visant à recueillir des dons ?

Ce sera chose du passé désormais grâce à une initiative du Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet, qui agit comme partenaire financier pour ce projet. « On leur fournit ce petit bidule, un dispositif qui se connecte sur une tablette ou un cellulaire, et qui permet d’accepter des montants de carte de débit ou carte de crédit. C’est un appareil très petit et facile à déplacer d’un organisme à un autre », indiquait Mireille Thibault, directrice générale du CAE.

Certaines entreprises d’économie sociale comme une friperie pourront l’utiliser à l’année. D’autres l’emprunteront pour un événement ponctuel. La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet a pour sa part conçu un manuel de formation pour que les employés ou bénévoles sachent comment l’utiliser.

On indique par ailleurs qu’avec la pandémie, plusieurs campagnes de levées de fonds n’ont pu être tenues. « Il fallait donc trouver un mécanisme pour les aider à combler le manque à gagner afin de soutenir leurs opérations. Les terminaux mobiles peuvent servir pour vendre des produits ou des services dans leur organisation ou dans différents salons ou boutiques. Le gros avantage d’un tel dispositif est de garantir l’entrée directe des sommes au compte de l’organisme sans manipulation d’argent comptant », a ajouté Mireille Thibault.

L’acquisition des terminaux mobiles coûte plus de 8500 $, le CAE contribuant à 5000 $.