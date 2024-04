10 lauréats de bourses d’admission dévoilés  

Le Cégep de Lévis dévoile sa troisième cohorte de lauréats des bourses d’admission de 1 000 $, offertes par la Fondation du cégep. Chaque année, la Fondation soutient les étudiants et les futurs étudiants.

Les élèves de 5e secondaire qui ont choisi d’y poursuivre leurs études collégiales étaient invités à soumettre leur candidature au plus tard le 1er mars 2024. « Les 10 boursiers ont su démontrer leur dynamisme et leur engagement en décrivant leurs plus récentes implications scolaires et communautaires, tout en mettant en lumière leur leadership », lit-on.

Les lauréats des bourses d’admission 2024-2025. Arnaud Ste-Marie de La Pocatière, du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui a choisi le programme Sciences, informatique et mathématique. Léonie Gauthier de Saint-Fabien-de-Panet, qui étudie à l’École secondaire Saint-Paul, a choisi le programme Techniques de laboratoire, spécialisation Biotechnologies.

Camille Boivin de Saint-Paul-de-Montminy, de l’École secondaire Saint-Paul, a choisi le programme Soins infirmiers. Eve-Marie Tremblay de Lévis, qui étudie à l’École Pointe-Lévy, a choisi le programme Sciences humaines et Langues. Amélia Dumont, aussi de Lévis, actuellement au Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, a choisi le programme Sciences de la nature et Langues. Toujours de Lévis, Sarah-Eve Boulianne, du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, a choisi le programme Sciences humaines et Langues, Ève Crochetière de l’École Marcelle-Mallet, a choisi le programme Gestion de commerces et Alexis Nadeau de Beaumont, de l’École secondaire de Saint-Charles, a choisi le programme Sciences de la nature.

Finalement, Charles-Émile Bois de Saint-Charles-de-Bellechasse, de l’École secondaire de Saint-Charles, a choisi le programme Sciences de la nature et Victor Elie de Lévis, de l’École Pointe-Lévy, a choisi le programme Sciences de la nature.

« Nous sommes vraiment heureux de constater le dynamisme de notre relève. Chaque lauréat a un profil qui se distingue par la qualité de ses engagements et par la générosité qu’il démontre dans sa communauté. C’est une fierté pour la Fondation du cégep de pouvoir remettre des bourses de 1 000 $ à ces futurs étudiants pour les soutenir dans leurs études collégiales », indique Claudie Brisson, directrice générale de la Fondation du Cégep de Lévis. « Nous avons hâte de les accueillir et de les voir développer leur plein potentiel chez nous », conclut-elle. (Source: Cégep de Lévis)