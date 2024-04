Nouveau fonds à la MRC de L’Islet 

La MRC de L’Islet, dans le cadre de sa Signature innovation, annonce le lancement du Fonds d’aide à la conquête de nouveaux marchés pour les entreprises du design architectural.

Doté d’une enveloppe de 400 000 $, ce fonds vise à appuyer les efforts et investissements déployés afin de développer de nouveaux marchés encore inexploités par les entreprises du territoire. L’aide financière accordée pourra atteindre jusqu’à 50 % des coûts admissibles d’un projet, pour un maximum de 50 000 $. Une même entreprise pourra déposer plus d’un projet jusqu’à la date de clôture du fonds, fixée au 31 mars 2025, cependant, elle ne pourra recevoir plus de 100 000 $ pendant toute la durée du programme d’aide.

Les artistes, artisans et entreprises dont leurs produits s’intègrent dans la structure d’un bâtiment résidentiel ou commercial sont admissibles. Sous forme de contribution non remboursable, l’aide financière pourra servir à payer des honoraires professionnels pour des études de marché et/ou de plans marketing, les coûts de participation à des salons ou foires commerciales ainsi que la production de matériel promotionnel.

Pour de plus amples renseignements concernant ce nouveau fonds ou pour déposer une demande d’aide financière, consultez la page Fonds d’aide à la conquête de nouveaux marchés pour les entreprises du design architectural ou contactez M. Sylvain Thiboutot, directeur du service de développement économique, au 418 598-3076 poste 255. (Source: MRC de L’Islet)