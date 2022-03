10 nouvelles places octroyées à Saint-Jean-Port-Joli

Dans la foulée de l’annonce du Grand chantier pour les familles, et avec l’objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance le plus rapidement possible, la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, annonce la création de nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance dans la MRC de L’Islet. Le CPE Les petits souliers de Saint-Jean-Port-Joli obtient donc dix nouvelles places.

Rappelons que le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé le 18 mars l’octroi de 2 093 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance, qui s’ajoutent aux quelques 13 974 places annoncées en février dernier. Découlant de l’appel de projets en continu lancé en octobre dernier, ces places font partie des 17 000 places prévues dans le Grand chantier pour les familles. Au total, ce sont maintenant 16 067 nouvelles places, soit 95% de l’objectif qui ont été octroyés jusqu’à maintenant en moins de cinq mois.