Programme d’études en Usinage au CFPPA

Dès septembre 2022, le CFPPA offrira un tout nouveau programme en Usinage. Cette formation sera offerte en mode alternance travail-études. « Ce programme est des plus novateur. Les participants auront la possibilité d’être rémunérés tout au long de leurs études. », a souligné M. Benoit Ouellet, directeur du CFPPA. Ce concept a été développé spécifiquement pour répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-du-Sud.

Ce nouveau programme est présenté de concert avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et différents partenaires industriels. C’est ainsi que Perform, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique, et 11 entreprises des deux régions ciblées, sont directement impliqués dans le projet, et ce, afin que l’expérience réponde aux besoins sur le terrain. « Les recrues

recevront une formation diplômante de type DEP1 qui sera conçue en fonction des spécificités des entreprises offrant le mentorat. C’est gagnant-gagnant », a ajouté M. Ouellet.

Pendant l’année et demie de formation (1 800 h), les participants passeront près de cinq mois en stage en milieu de travail (780 h), et ce, dans un environnement professionnel supervisé. Soulignons enfin que ce programme d’études s’adresse à des personnes qui désirent devenir machinistes. En suivant cette formation diplômante, les participants vont acquérir l’expertise nécessaire relativement aux nouvelles technologies de précision, et ce, à l’aide d’équipements actualisés.