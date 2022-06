100e de Saint-Joseph : Des activités gratuites jusqu’en novembre

Il était important pour Saint-Joseph de proposer une programmation d’activités gratuites et qu’il ne reste aux gens qu’à payer la nourriture et les breuvages. C’est chose faite, grâce entre autres à 22 000 $ du gouvernement fédéral, 2000 $ de la MRC de Kamouraska et grâce à l’apport de généreux commanditaires.

Reste que la fin de semaine du 29 au 31 juillet est la plus chargée avec des spectacles musicaux, feux d’artifice, Défi-Évasion, soupers et plus. La journée BMX des Lynx aura lieu le samedi 10 septembre, une activité Halloween le 31 octobre et finalement la messe pour clore le 100ele dimanche 20 novembre.