Fondation de l’Hôpital : Le tournoi de golf dépasse son objectif

Le tournoi de golf annuel de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a rempli toutes ses promesses, malgré une température s’apparentant à celle de la campagne anglaise. Les femmes ont été à l’honneur et l’objectif fixé a même été dépassé.

52 305 $ ont été amassés lors de cette édition qui s’est déroulée comme à l’habitude au Club de golf Saint-Pacôme. De ce montant, les sept mairesses du Kamouraska — Louise Chamberland, Anik Corminboeuf, Nicole Généreux, Solange Morneau, Anita Ouellet Castonguay, Nathalie Picard, Nancy St-Pierre —, qui se partageaient cette année la coprésidence d’honneur, ont amassé à elles seules 8137 $, alors que la directrice générale de la Fondation Maryse Pelletier leur avait fixé un objectif de seulement 5000 $.

« C’était un rendez-vous complet : le froid, la pluie, mais aussi la lumière et la bonne camaraderie. On (tous les golfeurs) est allé au bout ! Le Kamouraska est renommé pour relever des défis et on l’a démontré encore une fois », a déclaré Anita Ouellet Castonguay, mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

50 % de l’argent amassé lors du tournoi sera dédié cette année au nouveau Fonds Rose de la Fondation, orienté vers la santé féminine. L’autre moitié sera attribuée à l’achat d’équipements pour les établissements de santé du Kamouraska. À ce chapitre, la Fondation investira 130 000 $ au courant de la prochaine année.