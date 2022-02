103 ans pour Liliane Bérubé

Le 25 février, Mme Liliane Bérubé (feu Louis-Philippe Hudon), a atteint l’âge de 103 ans. Mme Bérubé demeure à la Résidence Hélène Lavoie à La Pocatière.

Son fils, André Hudon, indiquait qu’elle est en forme physiquement et mentalement. Ses passe-temps sont entre autres de regarder ses émissions préférées à la télévision, faire des casse-têtes et surtout recevoir la visite des siens. Son calendrier à carreaux comporte très peu de rendez-vous médicaux, mais beaucoup de dates de fête de ses descendants, pour les appeler au bon moment.

Ses principales qualités : douceur, patience, résilience et vaillance. Elle a la chance d’avoir quatre enfants au Kamouraska (Jacqueline, Rose-Hélène, André et Raymond) et une fille dans la région de Québec (Marie-Marthe). Félicitations pour ce beau parcours de vie et bonne 104e année !