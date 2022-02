Un immeuble résidentiel et commercial en construction au centre-ville de Saint-Pascal

Appelé Place Rachel, en l’honneur de Rachel Dumais, cofondatrice de l’entreprise Marcel Charest et fils, le projet sera géré par MCF Immobilier une fois terminé. Cette filiale de Marcel Charest et fils a à sa disposition plus de 100 unités locatives sur un territoire allant de Montmagny à Rivière-du-Loup. L’an dernier, l’entreprise a d’ailleurs réalisé un projet de huit unités résidentielles et une unité commerciale à Montmagny qui a servi d’inspiration pour l’actuel projet à Saint-Pascal.

Selon les plans disponibles sur le site mcfimmo.ca, ces nouveaux logements qui seront disponibles au coût mensuel de 1150 $/mois, non chauffé et non éclairé, seront tous climatisés et accessibles par ascenseurs. Conçus de façon à maximiser la luminosité en étant décloisonnés au maximum dans les principales aires de vie, ils seront tous dotés d’un balcon privé ainsi que d’un rangement intérieur et extérieur.