10e place à Vallée-Jonction pour l’équipe Lizotte Racing

L’équipe Lizotte Racing et son pilote Pier-Olivier Lizotte ont terminé la saison 2022 le 17 septembre dernier à Vallée-Jonction avec une 10e place. Il y avait une demi-finale de 50 tours, suivie d’une finale de 116 tours.

« Malheureusement, les résultats ne reflètent en rien tous les efforts déployés par l’équipe et le pilote tout au long de la saison. Pour une première fois, on avait droit à une saison complète de neuf programmes, mais due aux conditions climatiques, seulement sept ont pu être disputés. On a fait de nouvelles expériences et on a tous appris beaucoup cette année. Notre présence à tous les programmes présentés, notre équipe complète et notre persévérance ont permis à l’équipe de terminer au cinquième rang du championnat et au quatrième rang du classement Super 4 Transport 7/24 express », indique-t-on. Un résultat plutôt satisfaisant dans l’ensemble, mais l’équipe vise le top 5 pour la prochaine saison.