132 000 $ pour l’acquisition d’équipements de collecte des matières organiques résidentielles

Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 77 751 $ à la Municipalité de L’Islet et de 54 265 $ à la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour leur projet d’acquisition d’équipements de collecte des matières organiques résidentielles.

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, a fait cette annonce au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce soutien financier permettra la distribution de 1911 bacs de collecte de matières organiques sur l’ensemble du territoire de L’Islet et de 1400 bacs pour tout Saint-Jean-Port-Joli. La collecte sera mise en place au milieu de l’année 2023 et les matières organiques seront acheminées dans un centre de compostage. On estime à près de 577 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui sera collectée annuellement.

La subvention est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique. La réalisation de ce projet s’inscrit dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

« La réduction de l’enfouissement des matières organiques est le plus bel exemple de l’impact des initiatives locales que nous pouvons poser afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je tiens à féliciter la Municipalité de L’Islet et celle de Saint-Jean-Port-Joli qui ont choisi d’offrir ce nouveau service de proximité à la communauté, et grâce à qui les citoyens pourront réduire leur empreinte écologique », a déclaré Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Source : Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud