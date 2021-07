138 doses de vaccin en clinique mobile à La Pocatière

Les 138 vaccins sont principalement des premières doses, mais aussi des deuxièmes doses, car la clinique en avait suffisamment.

« On est satisfait de cette performance puisqu’après tout, le site de Saint-Philippe-de-Néri n’est pas si éloigné. Et on a surtout joint des gens qui nous disent que sans ça, ils ne se seraient jamais fait vacciner. Donc on répond à un besoin », a indiqué Gilles Turmel, conseiller aux relations médias au CISSS du Bas-Saint-Laurent.