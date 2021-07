Hommage à Jean-Marie Fortin

Le maire, les conseillers et les employés de la Municipalité de Saint-Aubert rendent hommage à M. Jean-Marie Fortin, décédé d’un accident de ferme vendredi dernier, 25 juin 2021.

M. Fortin a été à l’emploi de la Municipalité de Saint-Aubert ces 37 dernières années, affecté à la collecte et au transport des matières résiduelles de Saint-Aubert, Saint-Damase et Sainte-Louise, de même qu’à la voirie publique de Saint-Aubert. Il y a laissé la marque d’un homme intègre, d’un grand travailleur et d’un collègue fiable et apprécié de tous, de même qu’un bénévole apprécié par sa communauté.

« Son départ soudain nous laisse pantois et profondément attristés. Nous offrons nos sincères condoléances à la famille et aux proches à qui nous souhaitons le courage d’affronter cette épreuve », a-t-on indiqué par voie de communiqué. Les personnes qui souhaitent transmettre leurs condoléances peuvent le faire via la maison funéraire : https://deladurantaye.qc.ca/deces/jean-marie-fortin/.