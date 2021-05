Déconfinement : Les élus veulent des réponses sur 14 jours d’attente

L’incompréhension est totale chez les résidents du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques au lendemain de l’annonce du plan de déconfinement du premier ministre François Legault.

Si les écoles secondaires rouvrent leurs portes le mardi 25 mai, on ignore à quel moment le KRTB sera en zone rouge « ordinaire », étant actuellement en mesures spéciales d’urgence. Pour le moment, le couvre-feu demeure à 20 h et les commerces non essentiels demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre.