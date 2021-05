Un gala version éclatée pour les étudiants du Cégep

Un décor digne des tapis rouges était à l’honneur : animation préenregistrée par les étudiants, vapeur lumineuse, tapis rouge, ballons lumineux, avatar des membres du personnel, photobooth et cadeaux gustatifs. Ainsi, les quelque 50 étudiants ayant foulé le tapis rouge ont pu recevoir leur bourse en plus d’un mot rédigé par leur enseignant. Steve Gignac, directeur des études du Cégep, indiquait que « l’année qui s’achève a apporté son lot de défis pour les étudiants et le personnel, notamment avec l’absence de rassemblements et l’enseignement à distance. C’était d’autant plus admirable et important de récompenser les efforts déployés par nos étudiants. On espère avoir créé un moment positif dont ils se souviendront longtemps. »