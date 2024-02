14e Gala reconnaissance Coup de cœur des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent

Le samedi 17 février, plus de 150 personnes se sont réunies au Pavillon des Loisirs de Saint-Fabien afin de reconnaître le travail et la passion d’hommes et de femmes du milieu agricole bas-laurentien.

L’animation de cette soirée a été confiée à Steve Landry. La présidente des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent, Jessie Rioux, a procédé à l’ouverture de la soirée-banquet en rappelant les objectifs de ce gala et l’importance de souligner le travail des agriculteurs, particulièrement celui des agricultrices.

Parmi les récipiendaires, mentionnons Céline Dumont de Ferme Dumont et Ferme Labrie à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Le titre d’Agricultrice de l’année 2024 du Bas-Saint-Laurent a été décerné à Rébecca Boivin du Syndicat de l’UPA de la MRC de Rivière-du-Loup.

« Mme Boivin est un exemple d’audace et de persévérance par l’avancement de ses projets agricoles et personnels. Elle démontre que les femmes ont leur place dans le monde agricole », a indiqué Jessie Rioux, président des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent.

Source : Agricultrices du Bas-Saint-Laurent