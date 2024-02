Formation accélérée pour devenir préposé aux bénéficiaires

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement d’une formation accélérée de cinq mois (705 heures) afin de devenir préposé aux bénéficiaires et auxiliaire en santé et services sociaux. Cette formation débutera en mars dans les centres de formation professionnelle de la région et permettra de travailler dans les CHSLD, les maisons des aînés et alternatives, les centres hospitaliers et pour les soins à domicile.

Quarante-quatre bourses de 12 000 $ seront distribuées aux personnes retenues, en échange d’un engagement minimum de six mois à l’emploi du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Des prérequis académiques sont exigés et les candidats seront soumis à une entrevue de sélection. Pour plus d’information ou pour s’inscrire à cette nouvelle formation accélérée de préposé aux bénéficiaires et auxiliaire en santé et services sociaux, visitez le site admissionfp.com, ou contacter les centres de formation professionnelle du Bas-Saint-Laurent.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent