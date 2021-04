151 749 $ versés pour le mieux-être des enfants du Bas-Saint-Laurent

À l’aube du prochain Téléthon, qui aura lieu le 30 mai en direct du Théâtre Capitole, Opération Enfant Soleil a le plaisir d’annoncer les sommes remises cette année dans chacune des régions du Québec.

75 octrois seront versés aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin.

17 capsules vidéo mettant en lumière l’importance de la générosité des Québécois seront diffusées au cours des mois de mars, avril et mai. Évidemment, celles-ci ont été tournées dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, 151 749 $ sont versés à huit établissements afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra, entre autres, de soigner les petits près de leur domicile et d’éviter de les transférer dans des centres spécialisés.

« Naturellement, il y a des inconvénients lorsque les familles doivent quitter la région pour recevoir des soins dans un grand centre. On pense aux frères et aux sœurs qui doivent conjuguer avec l’absence d’un ou de deux parents, aux frais de déplacements et de subsistance, à tout le stress associé à la condition et à l’hospitalisation de l’enfant et au fait d’être absent du travail et loin de la maison. Ce sont des inconvénients qu’on peut éviter en maintenant nos enfants ici, en région. On est très heureux d’avoir tous les partenaires autour de nous, les équipes de soins et les médecins, pour permettre à nos petits bébés d’être en santé », témoigne Nadia Marmen, coordonnatrice santé des femmes, enfants et adolescents, Direction du programme jeunesse du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

2 796 $ sont remis à l’Hôpital de Notre-Dame de Fatima. Grâce à cette somme, l’hôpital peut se doter de deux balances pédiatriques, de quatre brassards pour enfants ainsi que de deux sphygmomanomètres. Ces derniers appareils facilitent la prise de tension artérielle chez les femmes ayant une grossesse à risque, leur permettant de prendre leur tension elles-mêmes à leur domicile. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 122 527 $ à cet hôpital.