Ajustements aux consignes concernant le port du masque à l’extérieur

Des ajustements aux consignes pour les zones rouge et orange concernant le port obligatoire du masque ou du couvre-visage lors d’activités extérieures et intérieures de loisirs ou de sports en groupe ont été apportés mercredi dernier dans un arrêté ministériel.

Ces précisions permettront d’offrir plus de flexibilité dans certaines situations précises et de pallier certaines difficultés d’application qui ont été soulevées dans les derniers jours.

L’objectif du port obligatoire du masque ou du couvre-visage est de renforcer les mesures préventives afin de contrôler la transmission de la COVID-19, dans un contexte où les variants sont plus présents et plus contagieux et que les températures plus clémentes sont plus propices aux activités extérieures de loisirs ou de sports en groupe.