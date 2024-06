20 médailles du couronnement du roi Charles III pour des citoyens du comté

À la suite au couronnement de Charles III, ayant eu lieu le 6 mai 2023, le Canada a créé une médaille afin de saluer les accomplissements remarquables de 30 000 personnes provenant de divers milieux, qui ont brillé au sein de leur communauté.

Dans la circonscription fédérale de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, 20 médailles seront remises lors d’une cérémonie officielle. « Il y a tellement de gens du comté qui ont fait ou font des choses exceptionnelles, et dont je suis tellement fier. Je vous invite à soumettre leurs candidatures pour reconnaître leur contribution », a déclaré Bernard Généreux.

Critères d’admissibilité

Pour être admissible, la personne doit avoir apporté une contribution significative au Canada, que ce soit au niveau national, provincial, territorial, régional ou communautaire, ou avoir réalisé des exploits exceptionnels à l’étranger qui honorent le Canada.

La personne soumise devait être en vie en date du 6 mai 2023, soit la date du couronnement du roi. Les candidatures posthumes sont donc acceptées. Qui plus est, la médaille ne peut être décernée qu’une seule fois. Précisons que les noms des récipiendaires et de ceux qui les proposent seront aussi rendus publics.

La date limite pour soumettre une candidature dans la circonscription est donc le 30 septembre à minuit. La cérémonie officielle des personnes sélectionnées aura lieu quant à elle en octobre 2024. La date reste cependant à confirmer. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Annie Francœur, directrice régionale, au 418 714-8931, ou par courriel à annie.francoeur.351@parl.gc.ca.

Rappelons que la dernière médaille octroyée par un monarque britannique a été celle instituée à l’occasion du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II en 2012. Cette médaille a été décernée à des milliers de Canadiens pour reconnaître leur engagement communautaire et leur contribution significative à la société. Elle symbolisait la gratitude et l’appréciation envers les récipiendaires pour leur dévouement et leur service remarquable.