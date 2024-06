De « curieux » projets

La Curieuse | espace de création et hébergement se lance dans une campagne de sociofinancement participative sur La Ruche pour transformer sa P’tite Grange créative. La Curieuse est une auberge qui accueille exclusivement des artistes et des étudiant, en offrant différentes formules de résidence de création pour les artistes émergents, professionnels et les parents artistes, ainsi que des retraites de rédaction pour les étudiants en rédaction.

La Curieuse permet également aux artistes locaux qu’elle reçoit en résidence, d’offrir des spectacles, ateliers, performances, ou de réaliser des expositions pour la population locale. Le mois de juin a ainsi été rythmé d’une grande variété d’évènements offerts par des artistes en résidence et d’autres de la région.

Cependant, dans sa configuration actuelle, la P’tite Grange, qui n’est pas isolée, n’est accessible que l’été. Motivés par les commentaires positifs des participants et des artistes, les copropriétaires ont décidé de transformer La P’tite Grange créative en un lieu de création et de diffusion artistique, accessible presque durant toute l’année. « Pour tous ceux qui ont eu la chance de mettre les pieds dans cet endroit, le coup de cœur fut unanime. Ça faisait longtemps qu’on songeait à ce projet et comme on sent que la communauté est toute autant emballée que nous, on trouvait que c’était le parfait moment pour se lancer », déclare Jean-Sébastien Fournier, co-propriétaire.

Une campagne de sociofinancement sur La Ruche a donc été lancée pour financer les travaux et l’achat d’équipement. La Curieuse a également obtenu la subvention du Fonds Mille et Un pour la jeunesse qui doublera le montant si l’objectif financier de 15 000$ est atteint.

Plusieurs autres évènements s’en viennent pour cet été, dont une lecture de pièce de théâtre féministe, le jeudi 1er août, par la comédienne et écrivaine Flavie Dornier qui sera en résidence à La Curieuse.

Pour participer à la campagne de sociofinancement, rendez-vous à laruchequebec.com/lacurieuse