20e anniversaire de COSMOSS Bas-Saint-Laurent : L’histoire d’une région mobilisée pour les jeunes

Il y a 20 ans, le 18 mars 2004, les réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de la petite enfance, des milieux communautaires, municipaux et de l’emploi convenaient d’unir leurs forces pour mieux prendre soin des enfants et des jeunes du Bas-Saint-Laurent. Ainsi est née la Démarche COSMOSS (Communauté ouverte et solidaire, pour un monde outillé, scolarisé et en santé). Vingt ans plus tard, près de 250 organisations y sont impliquées.

C’est autour de la thématique « 20 ans. Et l’avenir devant nous », qui évoque autant la jeunesse bas-laurentienne que les projets de la Démarche COSMOSS, que sera fêté ce 20e anniversaire. Quatre ambassadrices ont accepté de porter le message de cet anniversaire qu’elles qualifient de très significatif pour la région. Il s’agit de Karine Jean, directrice générale du Carrefour d’initiatives populaires (CIP) de Rivière-du-Loup; de Sonia Julien, directrice de l’adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires au Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs; de Tracy Thibeault, directrice générale de la Maison des familles de Rimouski-Neigette; et de Line Ross, retraitée de la direction générale de la MRC de La Matanie (2003-2023).

Ces dernières rappellent l’importance des actions collectives de COSMOSS qui ont contribué à l’épanouissement des jeunes et des familles. Impliquées depuis plusieurs années, elles constatent que les organisations ont su travailler en complémentarité, notamment en matière de développement du langage, d’éveil à la lecture, de gestion du temps d’écran, de valorisation du rôle des papas, ou encore de soutien à la création de jardins pédagogiques.

La situation des jeunes s’améliore

La Démarche COSMOSS est née à la suite d’un portrait exhaustif des jeunes de la région qui révélait un contexte de défavorisation socioéconomique important au Bas-Saint-Laurent. Cette situation avait des répercussions directes sur le développement des enfants et sur leur avenir. C’est pour renverser cette tendance que les principaux réseaux ont convenu d’agir en prévention, et sur une base collective.

Selon l’organisme, bien que des défis demeurent, la situation des enfants et des jeunes est en amélioration constante, et dépasse aujourd’hui la moyenne québécoise sur certains indicateurs de développement, notamment le taux de décrochage scolaire et la préparation des tout-petits à la maternelle.

« La concertation des partenaires COSMOSS a contribué à ces améliorations, mentionne la directrice générale de COSMOSS Bas-Saint-Laurent, Emma Savard. COSMOSS est un espace qui permet aux organisations de développer rapidement des solutions. C’est le résultat de collaborations porteuses qui ont permis de développer des centaines de projets maintenant bien implantés. Les défis d’aujourd’hui diffèrent de ceux d’hier et de ceux de demain. Il y en aura toujours. Mais c’est justement l’une des forces du réseau COSMOSS : sa capacité d’adaptation et d’optimisation. »

L’organisme compte profiter de cet anniversaire pour faire découvrir à un large public la mission et les initiatives réalisées depuis 20 ans, grâce à un dossier spécial à cosmoss.qc.ca/20ans. Des colloques, assemblées, conférences sur la santé des jeunes et fêtes de familles seront également annoncés au cours de l’année, et un court métrage relatant le parcours des partenaires de COSMOSS auprès des jeunes est en préparation et sera diffusé au printemps.

Source : COSMOSS Bas-Saint-Laurent