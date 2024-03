Le Carrefour des jeunes de La Pocatière souligne son 40e anniversaire

Plusieurs générations de jeunes pocatois de 12 à 17 ans ont défilé au cours des dernières décennies au Carrefour des jeunes de La Pocatière. Fêtant cette année le 40e anniversaire de l’endroit, la direction du Carrefour a décidé de souligner l’événement en grand en organisant un 5 à 7 dans leurs locaux situés au 722, 5e Avenue Mailloux.

Ainsi, le jeudi 14 mars dernier, quelques jeunes fréquentant les lieux, accompagnés de l’équipe du Carrefour et de certains administrateurs, ont célébré ce passage important. Le député fédéral de la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux, qui a également été maire de La Pocatière, s’était spécialement déplacé pour l’occasion.

N’ayant pas fréquenté lui-même le Carrefour, puisque celui-ci n’existait pas à son époque, il n’avait pourtant que de bons mots pour cet établissement. « L’importance des maisons des jeunes est indéniable, et encore plus aujourd’hui, alors que les jeunes en général se retrouvent trop souvent seuls devant leur écran d’ordinateur ou leur cellulaire. Ce sont d’importantes institutions », a-t-il déclaré au Placoteux.

Quant au maire de La Pocatière, cette quarantième bougie démontre l’impact positif du carrefour pour sa ville. « 40 ans, ce n’est pas rien pour une maison des jeunes. Beaucoup de nos citoyens sont passés par ici. Une mention honorable aux employés et admirateurs du Carrefour. J’ai souvent l’occasion de les rencontrer, et on se rend vite compte qu’ils sont dévoués à la cause des jeunes. Je souhaite quarante autres années au Carrefour des jeunes! »

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, à l’instar de son collègue du fédéral, était également sur les lieux afin de festoyer avec les convives. « Il était important pour moi d’être présent lors du 40e anniversaire du Carrefour des jeunes de La Pocatière. Cette organisation joue un rôle essentiel en soutenant et en accompagnant la jeunesse de la région. Son engagement et son dévouement envers la communauté sont admirables, et je tiens à saluer le travail exceptionnel réalisé par toute l’équipe. »

L’enjeu du financement

Selon la coordonnatrice du Carrefour jeunesse de La Pocatière, Andrée-Anne Tardif, il était important de souligner le 40e anniversaire de l’endroit, puisque celui-ci a été un vecteur important pour le développement des jeunes du secteur. « On peut être fier du chemin que le Carrefour a parcouru. Il a été témoin des changements de société, et a su s’adapter au même rythme que la société. »

Par contre, bien que Mme Tardif soit heureuse de célébrer cet anniversaire, elle a toutefois rappelé que le financement est indispensable pour remplir la mission du Carrefour, et qu’actuellement, il manque toujours de moyens financiers pour y parvenir. Le Carrefour des jeunes de La Pocatière aurait ainsi besoin d’au moins 435 000 $ annuellement, ce qui signifie 255 000 $ de plus que son budget présent.

« Le financement demeure le plus grand cheval de bataille des organismes communautaires. Même s’il y a eu des avancements dans les dernières années, on se rend compte qu’avec, notamment, la pandémie, ces avancements paraissent moins. On remercie tous ceux et celles qui ont contribué financièrement et bénévolement à la réussite du Carrefour, et on remercie également les jeunes, car c’est grâce à eux qu’on est là et qu’on peut rester passionné », a conclu Andrée-Anne Tardif.