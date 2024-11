21 constats d’infractions pour les travaux de la 204

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont effectué plusieurs interventions tout le long des travaux de réfection de la chaussée sur la route 204, entre Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Au total sur une période de 24 h, 21 constats d’infractions ont été émis pour ce chantier s’étant terminé le 24 octobre.

Dans la même veine, le 27 octobre dernier, la Sûreté du Québec a patrouillé les sentiers de VTT des municipalités de Sainte-Perpétue, Saint-Damase-de-L’Islet et Tourville. Au total, 20 Quads et d’autres types de véhicules tout terrain ont été interceptés et trois constats d’infractions ont été donnés pour des infractions diverses.