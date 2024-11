Les Rendez-vous du Québec maritime 2024 : L’importance du tourisme international

Plus de 120 acteurs de l’industrie touristique de l’est du Québec se sont réunis récemment à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup à l’occasion des Rendez-vous du Québec maritime 2024. Cet événement majeur, placé sous le thème Pour des connexions durables, a permis aux participants de discuter des enjeux cruciaux pour l’avenir du secteur touristique dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine.

« Ce genre de rencontre permet de renforcer nos liens avec les entreprises locales, mais surtout de promouvoir nos destinations auprès des visiteurs hors Québec, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Cela nous aide à attirer une clientèle qui, bien que ne représentant que 15 % de nos visiteurs, contribue de manière significative à notre croissance économique », explique Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, soulignant l’importance de cet événement pour la promotion de la région auprès des marchés internationaux.

Les conférences et ateliers ont porté sur plusieurs thématiques stratégiques, comme la collaboration avec les parcs nationaux, la connectivité numérique et le tourisme durable. Le sujet de l’heure, l’intelligence artificielle (IA), a également été au cœur des discussions. Nathalie Blouin, directrice générale du Québec maritime, a déclaré que « l’IA est un outil incontournable pour le secteur touristique, et il est essentiel que nos entreprises l’intègrent pour rester compétitives dans un environnement en constante évolution ».

L’organisation en a profité pour présenter le nouveau logo du Québec maritime. Le symbole modernisé, inspiré par les richesses naturelles et le caractère maritime des régions, vise à accroître la visibilité de la marque sur les marchés touristiques internationaux.

En plus des échanges constructifs, les Rendez-vous du Québec maritime ont mis l’accent sur la responsabilité environnementale. Plus de 11 tonnes de CO 2 ont été compensées grâce à l’achat de crédits carbone via Carbone Scol’ERE, un programme éducatif destiné aux jeunes du Québec. Pierre Lévesque a salué cette initiative : « En tant que région tournée vers le développement durable, il est crucial que nos actions respectent l’environnement. Cela démontre aussi notre engagement à long terme envers un tourisme responsable. »

Connexions importantes

L’événement a également servi à rappeler l’importance des connexions entre les entreprises touristiques locales. « Pour que notre région continue de rayonner à l’international, il est essentiel que les entreprises collaborent et partagent leurs connaissances », déclare M. Lévesque, évoquant les retombées économiques générées par l’événement qui a attiré des participants de tout le Québec, notamment des grands centres urbains.

L’intelligence artificielle : un atout pour l’industrie touristique

L’intelligence artificielle (IA) s’impose de plus en plus comme un outil incontournable dans l’industrie touristique. Lors des Rendez-vous du Québec maritime, Pierre Bellerose, président du groupe de travail Intelligence artificielle et tourisme, a animé une conférence sur les possibilités que l’IA offre aux entreprises touristiques.

« L’IA évolue à une vitesse fulgurante, et pour rester compétitifs, il est essentiel que les acteurs du tourisme s’y intéressent dès maintenant », a-t-il souligné. L’un des points saillants abordés par M. Bellerose est l’utilisation croissante de l’IA pour personnaliser les expériences des visiteurs. « Aujourd’hui, les touristes cherchent des informations précises, adaptées à leurs préférences. Grâce à l’intelligence artificielle, il est possible de prédire leurs attentes, et de leur offrir des propositions de voyage sur mesure, souvent bien plus rapidement et efficacement qu’un humain ne le pourrait », a-t-il expliqué.

L’IA permet également aux entreprises touristiques d’améliorer leur gestion quotidienne. « Des tâches comme la rédaction de premiers jets de communiqués, de publications sur les réseaux sociaux, ou encore la synthèse de rapports peuvent désormais être automatisées, ce qui fait gagner un temps précieux aux gestionnaires », a ajouté M. Bellerose. Selon lui, l’IA pourrait révolutionner non seulement le marketing et la communication, mais aussi des secteurs comme le service à la clientèle et la gestion stratégique des entreprises.

Il a également mis en lumière l’impact de l’IA sur la visibilité des entreprises touristiques en ligne. « Avant, c’était Google qui dominait les recherches touristiques, mais avec les nouvelles technologies d’IA, les voyageurs utilisent de plus en plus des assistants intelligents pour planifier leurs séjours. Les entreprises doivent donc adapter leur présence numérique pour être reconnues par ces nouveaux systèmes », a-t-il précisé.

Une adaptation nécessaire

Pour M. Bellerose, la mise en place de comités de pratique au sein des organisations touristiques est cruciale. « Ces comités permettent aux entreprises de se former et de s’approprier progressivement ces nouvelles technologies. Cela leur donne une longueur d’avance pour anticiper les évolutions futures du marché », a-t-il indiqué.

Malgré ces avancées, certains professionnels du tourisme se montrent encore réticents à l’utilisation de l’IA, craignant que celle-ci prenne trop de place dans la relation avec le client. « C’est vrai que l’IA peut sembler impersonnelle, mais elle n’est là que pour faciliter les choses. Elle ne remplacera jamais l’humain dans les moments de connexion authentique », a rassuré M. Bellerose.

L’événement a également permis de rappeler que l’intégration de l’IA ne se fait pas du jour au lendemain. « Il faut commencer à l’adopter progressivement, comprendre comment elle peut être bénéfique pour chaque secteur de l’entreprise, et ne pas avoir peur d’expérimenter », a encouragé M. Bellerose. Selon lui, l’une des clés du succès réside dans la formation continue des employés pour qu’ils puissent maîtriser ces nouveaux outils.