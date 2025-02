21 nouvelles places subventionnées pour les familles du Kamouraska

Bonne nouvelle pour la région, puisque le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest vient d’annoncer la concrétisation du projet d’agrandissement du CPE Pitatou pour l’installation de Saint-Alexandre. Ce sont ainsi 21 nouvelles places subventionnées, dont cinq places réservées aux poupons, qui sont créées dans la région du Kamouraska.

« L’agrandissement de l’installation de Saint-Alexandre est une excellente nouvelle pour les familles du Kamouraska. Grâce à cet espace accueillant, 21 enfants de notre région pourront commencer leur parcours éducatif entourés d’une équipe dévouée, soucieuse de leur bien-être et de leur développement. Je suis persuadé que les enfants bénéficieront d’un encadrement marqué par le respect, la bienveillance et le professionnalisme. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet », souligne M. Rivest.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé en octobre 2021 le Grand chantier pour les familles, afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. À ce jour, près de 25 000 nouvelles places à 9,10 $ ont été créées partout au Québec, ce qui comprend également les places dans les milieux familiaux.

« Le conseil d’administration du CPE Pitatou remercie en premier lieu la Municipalité de Saint-Alexandre pour la contribution et le soutien offerts en lien avec la réalisation de ce projet. Des locaux du complexe municipal ont été prêtés à partir d’août 2022 afin d’offrir à 16 enfants un service de garde dans une installation temporaire. Ces tout-petits sont maintenant accueillis dans les nouveaux locaux, et les commentaires des familles sont très positifs. Je souligne également la grande implication de toute l’équipe du personnel de l’installation de Saint-Alexandre. Nous sommes fiers d’avoir réalisé ce projet d’envergure, et de permettre aux familles d’avoir accès à des services de garde éducatifs de qualité », conclut Sylvie Leblanc, directrice générale du CPE Pitatou.