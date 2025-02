L’abolition des dimanches gratuits déçoit les musées de L’Islet

Les trois musées agréés de la région de L’Islet ont récemment uni leurs voix afin d’exprimer leur déception face aux récentes modifications annoncées par Québec concernant la populaire initiative des premiers dimanches du mois gratuits. Cette mesure, qui permettait à tous de visiter gratuitement les musées, ne s’appliquera plus qu’aux jeunes de 19 ans et moins à partir du 2 mars prochain.

Les musées du Québec ont pris connaissance de cette modification par un courriel officiel reçu le 26 janvier, alors que la mesure doit entrer en vigueur le 2 mars. Beaucoup d’entre eux avaient déjà planifié des activités, et réservé des intervenants pour ces journées populaires, ce qui accentue les répercussions de ce changement de dernière minute.

« Le véritable problème, c’est que les jeunes ne viennent pas au musée sans être accompagnés de leurs parents. Cette nouvelle approche du ministère, pour le moins surprenante, compromet l’objectif initial de démocratisation des musées. Cela étant dit, nous n’allons pas baisser les bras, et nous offrirons une programmation adaptée. », a déclaré Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée maritime du Québec (MMQ).

En réponse à cette situation, les trois musées agréés de la région — le MMQ à L’Islet, le Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, et la Seigneurie des Aulnaies à Saint-Roch-des-Aulnaies — proposent une solution aux familles souhaitant continuer à profiter des activités des premiers dimanches du mois, soit l’adhésion à une carte de membre.

« Devenir membre d’un des musées offre des entrées illimitées tout au long de l’année, et des rabais à la boutique, tout en soutenant la mission de l’institution. De plus, la carte permet d’accéder gratuitement à six autres musées de la région de Chaudière-Appalaches, ce qui en fait une solution très économique », ajoute Mme Gamache.

Des pertes importantes pour les musées

Puisque le programme était accompagné d’un soutien financier du Ministère pour compenser la gratuité de l’admission, les musées anticipent par ailleurs des pertes considérables en termes de revenus de billetterie. En 2024, 22 % des revenus de billetterie du Musée maritime du Québec provenaient des efforts de promotion du premier dimanche du mois, incluant une programmation spéciale et une publicité ciblée.

« L’entrée au Musée de la mémoire vivante est gratuite en tout temps pour les jeunes de 16 ans et moins accompagnés d’un adulte. Avec l’annonce de la modification de la mesure de gratuité, nous anticipons une perte de 18 % de nos revenus de billetterie. Depuis toujours, nos activités des premiers dimanches sont conçues pour rassembler adultes et enfants, favorisant ainsi les visites intergénérationnelles. C’est l’un des principes fondamentaux de notre mission », mentionne Bianka Roy, directrice générale du Musée de la mémoire vivante.

La situation est similaire à la Seigneurie des Aulnaies, où les premiers dimanches gratuits représentent environ 20 % des revenus de la billetterie. « L’impact de cette nouvelle mesure affectera non seulement nos revenus, mais aussi la diversité des activités que nous avons toujours soigneusement organisées pour ces journées », conclut Patrick Noël, directeur général de La Seigneurie des Aulnaies.