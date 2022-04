24e édition du Défi OSEntreprendre : Neuf projets du CSS à la finale régionale

Des 15 projets finalistes du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, neuf seront de la course lors de la finale régionale qui se tiendra le 28 avril prochain.

Les noms des lauréates et des lauréats locaux ont été rendus publics, via une brève présentation vidéo avec le président du conseil de Premier Tech, M. Bernard Bélanger, et la directrice des Services éducatifs jeunes du CSS, Mme Caroline Dufour.