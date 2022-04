Projet-pilote : 50 % du transport payé pour les personnes vulnérables

Pour rendre le transport vers les soins de santé et les épiceries plus accessible aux démunis, un projet-pilote est mis en place au Kamouraska qui permet de payer 50 % de la facture de déplacements pour les personnes à faible revenu.

Le projet-pilote est réalisé par l’Alliance pour la solidarité au Kamouraska, qui implique plusieurs organismes et organisations. 10 000 $ sont alloués, devant permettre de payer 50 % des coûts de déplacements pour aller à un rendez-vous médical, aux locaux d’un organisme communautaire, à l’épicerie ou à un bureau gouvernemental.

Les aînés de 65 ans et plus, les personnes à faible revenu familial, sans emploi ou prestataires de la sécurité du revenu se qualifient au projet-pilote. Il suffit d’être référé par un intervenant du CISSS ou un organisme communautaire et de fournir les pièces justificatives.