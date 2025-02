2500 jeunes célèbrent le fleurdelisé au Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre du 77e anniversaire du drapeau du Québec, plus de 2500 élèves du Bas-Saint-Laurent ont découvert l’histoire de ce symbole identitaire. Une initiative portée par la Société nationale de l’Est-du-Québec (SNEQ) en collaboration avec le Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ).

« L’engouement pour ce Jour du drapeau a gagné beaucoup de vigueur, et c’est formidable de voir l’intérêt grandissant face à notre histoire! », déclare Djanick Michaud, coordonnateur de la SNEQ, qui souligne l’importance de ce projet éducatif. Cette année, 100 trousses scolaires contenant cahiers pédagogiques et drapeaux officiels ont été distribuées dans les écoles primaires et secondaires de la région, doublant ainsi le nombre de trousses offertes lors de la première édition en 2022.

Ariane Francœur, présidente de la SNEQ, a exprimé sa satisfaction devant l’intérêt des jeunes générations. « Un peu partout sur notre territoire, des commémorations auront lieu, incluant la levée du drapeau suivie de son salut officiel. C’est essentiel que les Québécoises et les Québécois s’approprient leur drapeau et en connaissent l’histoire. »

Le programme a également permis de renouveler les drapeaux dans les municipalités, grâce au soutien de partenaires régionaux et nationaux. Ces initiatives soulignent l’importance de transmettre l’histoire et les valeurs du Québec aux nouvelles générations, tout en rassemblant la communauté autour de ce symbole identitaire.