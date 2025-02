Présentations publiques d’hiver chez Est-Nord-Est

Le centre Est-Nord-Est reprend tranquillement le rythme après son congé hivernal. Pour renouer avec sa communauté, des présentations publiques auront lieu le 6 février à 17 h au 335, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli.

Les présentations permettront au public de rencontrer le dernier groupe en résidence de la programmation 2024-2025.

Les artistes Amadeo Azar (Buenos Aires, Argentine), Nichol Marsch (Stonewall, Manitoba), Louis Bouvier (Montréal, Québec), Toni Brell (Amsterdam, Pays-Bas), et l’auteure Joëlle Dubé (Montréal, Québec) présenteront leurs pratiques et intentions de recherche.

La soirée est gratuite et ouverte à tous, et des crudités et des boissons seront servies par le centre après les présentations. Une soirée d’art actuel en compagnie d’artistes talentueux pour commencer l’année sous le signe de la création.

Source : Est-Nord-Est, résidence d’artistes