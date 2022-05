26e tournoi de golf et loterie au profit de la Fondation Annette Cimon Lebel

Cette année, la présidence d’honneur du 26e tournoi de golf de la Fondation a été confiée à Christian Dionne, directeur des opérations de Bois Daaquam.

M. Dionne est fier de pouvoir contribuer à la Fondation, à sa manière. « Le cancer est un prédateur qui rôde malheureusement autour de nous, et plusieurs familles québécoises seront un jour ou l’autre touchées de près par cette maladie. Mes grands-pères ont dû se déplacer à Québec pour leurs traitements, je sais donc à quel point l’aide que la Fondation apporte est très pertinente et peut s’avérer utile aux gens atteints de cancer qui sont dans le besoin. »

Le coup de départ se fera à 11 h le 17 juin, suivi d’une panoplie de jeux et de prix qui sauront divertir les golfeurs. Il faut s’inscrire.

Une loterie a aussi été initiée, afin de soutenir les gens atteints de cancer. La Fondation offre quatre prix de provenance régionale d’une valeur totale de 875 $.

1er prix : Auberge sur mer, coucher, souper et déjeuner pour 2 personnes, valeur de 450 $ ;

2e prix : chèque cadeau de Patric Nadeau photo valeur de 250 $ ;

3e prix : chèque cadeau du restaurant Porto Bellissimo, valeur de 100 $ ;

4e prix : chèque cadeau du restaurant Coureuse des Grèves, valeur de 75 $.

Vous pouvez vous procurer des billets en composant le : 418 867-1695, poste 102, ou par courriel : facl@groupelebel.com.

Fondation

La Fondation a remis à la population 875 000 $ à plus de 2700 personnes pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport lors de leurs rendez-vous ou traitements depuis son ouverture en 1995. De plus, la Fondation offre maintenant un soutien psychosocial aux gens atteints de cancer et leur proche. Elle offre l’ensemble de ses services dans les régions suivantes : tout le Bas-Saint-Laurent et les MRC suivantes dans Chaudière-Appalaches : Montmagny, L’Islet et Les Etchemins.

Tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille.

Source : Fondation Annette Cimon Lebel