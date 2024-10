30 ans de découvertes

La bibliothèque Marie-Bonenfant de Saint-Jean-Port-Joli célèbre ses 30 ans, et la population est invitée à souligner cet anniversaire le vendredi 25 octobre.

De 10 h 30 à midi, une cérémonie officielle mettra en lumière l’implication des bénévoles qui ont contribué à la pérennité de ce service. Lors de cette matinée, des certificats de reconnaissance seront remis, accompagnés d’un retour émouvant sur les archives de la bibliothèque, témoignant de son histoire riche et vivante. Les invités pourront ensuite partager un moment convivial autour d’un café, en échangeant sur l’avenir de ce lieu de culture.

L’après-midi, de 14 h à 16 h, les portes de la bibliothèque s’ouvriront pour une série d’activités familiales. Thé, jus et café seront servis, tandis que l’espace jeunesse prendra vie avec des animations spécialement conçues pour divertir les plus jeunes. Une belle occasion de rassembler petits et grands pour célébrer ce pilier de la communauté.