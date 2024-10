Toujours au travail à 72 ans

Adrien Lévesque, de La Pocatière, est loin d’être à la retraite malgré ses 72 ans. Peintre en bâtiment depuis plus d’un demi-siècle, il continue de travailler, passant ses journées à embellir les maisons de la région.

« J’ai essayé d’arrêter, mais après un mois ou deux, je ne pouvais plus rester sans rien faire », explique-t-il. À l’image d’une proportion croissante de Québécois de 65 ans et plus, Adrien a choisi de continuer à travailler bien au-delà de l’âge traditionnel où l’on décide de se la couler douce.

Cette tendance n’est pas unique à Adrien. Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le nombre de personnes de 65 ans et plus faisant partie de la population active a explosé depuis l’an 2000, passant de 29 000 à 233 000 en 2023. Aujourd’hui, ces travailleurs représentent près de 5 % de la main-d’œuvre québécoise, une augmentation marquée par rapport à 0,8 % en 2000. L’âge moyen de la retraite a aussi reculé, atteignant 64,7 ans au Québec en 2023, alors qu’il n’était que de 60,6 ans au début des années 2000.

« Je travaille par plaisir, pas par obligation », affirme Adrien, qui gère lui-même son emploi du temps. Il commence tôt le matin, quelquefois vers trois heures, et termine sa journée avant midi. « C’est parfait pour moi. Je peux travailler et profiter de ma journée ensuite », dit-il. Cette flexibilité est l’un des nombreux avantages qui attirent de plus en plus de personnes âgées à prolonger leur carrière. Contrairement à d’autres métiers, Adrien n’a jamais eu de contrainte d’horaire fixe, ce qui lui permet de rester maître de son temps.

Toujours selon l’ISQ, le nombre moyen d’heures travaillées par les aînés en emploi au Québec était en 2023 de 28,1 heures par semaine. Ce chiffre est légèrement plus élevé chez les hommes (29,8 heures) que chez les femmes (24,2 heures). Pour Adrien, son emploi représente bien plus qu’une simple occupation : « Ça me garde actif, et en forme. »

Cependant, cette décision de continuer à travailler a parfois des répercussions financières, notamment sur les pensions. Adrien en a fait l’expérience lors de sa première année de retour au travail, après avoir tenté de prendre sa retraite. « J’ai eu quelques ajustements avec mes pensions, mais ce n’est pas ça qui m’a arrêté », explique-t-il. Beaucoup d’aînés hésitent à prolonger leur activité professionnelle à cause de ces révisions, mais pour Adrien, le plaisir de travailler surpasse ces préoccupations.

Plus d’aînés au travail

En 2023, le taux d’emploi des 65 ans et plus au Québec est monté à 12,3 %, une progression marquée par rapport aux 3,2 % de 2000. Bien que ce chiffre soit inférieur à celui de l’Ontario (15 %), il démontre une tendance claire au Québec : les travailleurs âgés prolongent leur carrière, non seulement pour des raisons financières, mais aussi pour leur bien-être personnel. « Je ne veux pas rester assis à la maison sans rien faire », résume Adrien, qui aime garder un rythme de vie actif et structuré.

Le Québec connaît également une augmentation de l’âge moyen de la retraite, en particulier chez les hommes, qui prennent désormais leur retraite à 65,5 ans en moyenne, contre 64 ans pour les femmes. Cette tendance s’observe depuis les années 2000, marquant une transformation des comportements face à la retraite. « Pour moi, arrêter de travailler complètement, c’est me rouiller », dit Adrien avec une touche d’humour. « Quand je rentre chez moi après une journée de travail, c’est plus agréable. J’ai l’impression d’avoir accompli quelque chose », explique celui qui encourage ceux qui hésitent à continuer de travailler à voir le travail comme un moyen de rester connecté à la société, et de maintenir une bonne forme physique et mentale. « Il y a toujours quelque chose à faire, peu importe l’âge. »

Adrien Lévesque est un exemple parmi des milliers d’aînés québécois qui choisissent de repousser la retraite, non pas par obligation, mais par désir de rester actifs et engagés. Cette tendance, qui a pris racine au début des années 2000, semble destinée à se poursuivre dans les années à venir, redéfinissant les attentes face à la retraite et au vieillissement.