30 ans de passion en action

Depuis 30 ans, la Table des intervenants en loisir scolaire de la Chaudière-Appalaches joue un rôle essentiel en mobilisant les acteurs du milieu pour créer des environnements favorisant le développement des compétences et la motivation des jeunes. Cette concertation, qui a débuté en 1992, permet aux intervenants de se soutenir et de partager leurs pratiques.

Le directeur de l’école secondaire de Saint-Damien, Bernard Pouliot, souligne leur impact : « Ils aident vraiment les élèves au quotidien à se découvrir. Leur lien avec les jeunes est essentiel. » Les intervenants organisent de nombreuses activités culturelles et sportives, des spectacles et des sorties scolaires, tout en coordonnant les conseils étudiants.

La Table, gérée par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches depuis 2002, réunit une trentaine d’intervenants trois fois par an. Pour son 30e anniversaire, le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin, propose de réévaluer les objectifs fixés en 2002 afin de mieux répondre aux réalités actuelles, marquées par des enjeux tels que la transformation numérique et les préoccupations environnementales.

En trois décennies, le rôle des intervenants en loisir scolaire s’est transformé, tout en restant centré sur le bien-être et l’épanouissement des jeunes, preuve de leur pertinence dans le milieu éducatif de la région.